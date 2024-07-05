Героя збірної Туреччини в 1/8 фіналу Євро-2024 дискваліфікували на два матчі: яка причина

Меріх Демірал отримав суворе покарання за свій жест під час переможного поєдинку проти Австрії.

УЄФА дискваліфікував захисника збірної Туреччини Меріха Демірала на два матчі за показаний ним жест у поєдинку 1/8 фіналу Євро-2024 проти Австрії.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

В описі до рішення зазначано, що Демірал покараний за "порушення загальних принципів пристойної поведінки та використання спортивних заходів для маніфестацій неспортивного характеру".

У матчі з австрійцями Меріх оформив дубль, який допоміг туркам перемогти з рахунком 2:1.

Після свого другого голу Демірал показав "ультранаціоналістичний жест Вовчий салют", який пов'язаний з ультраправим угрупованням "Сірі вовки" та заборонений у низці країн Європи, включаючи Австрію та Францію.

Меріх Демірал / Фото: Associated Press

Через своє відсторонення Демірал пропустить чвертьфінальний матч Євро-2024 проти Нідерландів та можливий півфінал континентальної першості, якщо Туреччина туди проб'ється.

Матч Нідерланди – Туреччина відбудеться у суботу, 6 липня, на "Олімпіаштадіоні" у Берліні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Туреччина доступна на нашому сайті.

Переможець матчу Нідерланди – Туреччина у півфіналі Євро-2024 позмагається з тріумфатором поєдинку Англія – Швейцарія, який також відбудеться 6 липня (початок – о 19:00 за київським часом).

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