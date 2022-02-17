"Героєм себе не вважаю": американський легіонер "Київ-Баскету" - про рішення залишитися в Україні

"Героєм себе не вважаю": американський легіонер "Київ-Баскету" - про рішення залишитися в Україні

Майк Кеффі усвідомлює ризики, але не збирається їхати з Києва через загрозу вторгення Росії.

Американський захисник "Київ-Баскету" Майк Кеффі прокоментував своє рішення залишитися в Україні, незважаючи на те, що 5 інших легіонерів зі США тимчасово покинули клуб на тлі можливого вторгнення Російської Федерації.

"Я усвідомлюю усі ризики, але американський паспорт не дозволяє панікувати. Не вірю в жахливий сценарій. Героєм себе не вважаю, привернув увагу? Ну, є як є. Хлопці і тренер - всі в доброму гуморі. Взагалі-то мені Київ припав до душі. Тут комфортно, не відчуваю загроз для себе", - цитує Кеффі пресслужба столичного клубу.

Раніше повідомлялося, що "Київ-Баскету" присудили технічну поразку в матчі другого раунду Кубка Європи проти італійської "Реджани". Через недостатню кількість гравців у заявці та складнощі з авіасполученням команда Айнарса Багатскіса не вилетіла на матч.

Столичний клуб достроково втратив шанси на вихід із групи другого раунду, зазнавши трьох поразок у п'яти зіграних матчах. "Реджана" посіла друге місце квартету та зіграє у 1/4 фіналу.

У першому раунді Кубка Європи "Київ-Баскет" виграв групу "B" із чотирма перемогами у шести турах.

У турнірній таблиці Суперліги підопічні Багатскіса посідають третє місце. На п'ятницю, 18 лютого, заплановано матч "Київ-Баскету" проти "Запоріжжя".

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