"Герої не ми, герої – ви": Циганков присвятив перемогу над Ісландією та вихід на Євро воїнам ЗСУ

Півзахисник збірної України Віктор Циганков прокоментував вольову перемогу над командою Ісландії (2:1) у фінальному матчі плейоф відбору до Євро-2024.

Після завершення поєдинку Циганков у коментарі для Суспільне Спорт заявив, що насамперед хоче присвятити цей успіх воїнам ЗСУ, які продовжують боронити Україну від російських окупантів.

"Не заходив після гри до роздягальні, бо проходив допінг-тест. Чув, що всі радіють. Радий за всю країну, за людей. Передусім хочу сказати, хлопці, що воюють – ця перемога для вас. Якби не ви – цього б не було. Ця перемога для нашого народу та наших бійців. Дуже радий, що так все сталося.

Ще раз кажу, ця перемога для нашої країни, нашого народу, наших воїнів, що воюють. Герої не ми, герої – ви, і якби не ви, то ми б не могли навіть сьогодні грати. Хлопці, це все для вас. Слава Україні.

Моя готовність до матчу? Я провів три тренування. Всі знають, що це була за гра, я знав. Тож передусім хотів допомогти своїй країні та команді. Тим паче, що на мене розраховували, вірили. Я сподівався зробити максимум, щоб ми вийшли на Євро.

Гра Ісландії? Вони знають, які в них сильні якості. Ця команда дуже організована позаду, і було дуже важко зламувати цю оборону. Вони ще й першими забили, і гра пішла в інше русло. Але, на щастя, ми забили перший гол, заспокоїлися трішки, потім забили другий і змогли вирвати цю гру.

Чи стало легше після того, як зрівняли? Звичайно. Ще раз повторюся: вони гарно захищалися, розуміли, завдяки чому можуть виграти матч. Нам було дуже важливо забити якомога швидше перший м'яч", – сказав Циганков.

Здолавши ісландців, команда Сергія Реброва вийшла до фінального турніру Євро-2024, де зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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