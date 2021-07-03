"Герої ті, хто щодня ризикує життям заради країни, а ми просто робимо свою роботу": Зінченко - про матч з Англією

"Герої ті, хто щодня ризикує життям заради країни, а ми просто робимо свою роботу": Зінченко - про матч з Англією

Олександр наголосив, що українська збірна готова дати бій одному з фаворитів Євро-2020.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко поділився думкою про матч 1/4 фіналу Євро-2020, в якому підопічні Андрія Шевченка протистоятимуть національній команді Англії.

"Я спілкувався з Кайлом Вокером щодо майбутньої гри. Кайл - веселий хлопець, дуже багато гумору, але насправді, як я вже говорив раніше, друзі друзями, але як тільки вийдемо на футбольне поле, там уже жодних друзів не буде", - сказав Зінченко в ефірі програми "Великий футбол".

Крім того, Олександр наголосив, що не вважає футболістів героями та заявив, що збірна України не збирається зупинятися на досягнутому.

"Героями, я вважаю, є ті, хто щодня ризикує своїм життям заради чогось, заради країни і т.д., а ми просто робимо свою роботу і намагаємося робити її по максимуму. Так, ми вийшли в таку стадію. Для збірної це велике досягнення, але ніхто не збирається зупинятися. Всі ми прекрасно розуміємо, що в футболі буває все. Тим більше вирішуватися результат нашого матчу буде в одній грі, тому все можливо", - розповів Зінченко.

Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Англія. Також на нашому сайті можна стежити онлайн за головними подіями довкола цієї історичної битви.

Україна пробилася в плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). Англія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця в групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

(2:0). У півфіналі переможець пари Україна - Англія зіграє з тріумфатором дуелі Чехія - Данія.

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