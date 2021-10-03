"Геть з Києва, іржаві": ультрас "Динамо" влаштували чергову акцію проти "Шахтаря"

Радикальні фанати "біло-синіх" вивісили красномовний банер над фан-шопом донецького клубу.
Ультрас київського "Динамо" відзначилися перед матчем 10-го туру української Прем'єр-ліги проти донецького "Шахтаря".
Уболівальники "біло-синіх" прийшли до стадіону НСК "Олімпійський", де відбувається зустріч, з ворожим банером на адресу донецького клубу. На полотні, яке фанати вивісили над фан-шопом "гірників", написано "Геть з Києва, іржаві".
Аналогічний банер шанувальники "Динамо" вивісили на трибунах "Олімпійського".
Зазначимо, що це далеко не перша акція ультрас "Динамо" проти донецького клубу. Раніше вони познущалися з банерів "Шахтаря" під час презентації форми "гірників".
А в матчі 2-го туру УПЛ з "Вересом" фанати столичної команди вивісили провокаційний банер на адресу "Шахтаря", на якому був напис "Забирайтеся грати в Маріуполь. Вам тут не раді".
Поєдинок "Динамо" - "Шахтар" розпочався о 19:30. Пряму трансляцію дивіться на телеканалі 2+2 та онлайн на нашому сайті.
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- Після 9 турів "Динамо" лідирує в таблиці УПЛ з 25 очками.
- "Шахтар" посідає другу позицію та відстає від киян на 3 бали.
Нагадаємо, 22 вересня "гірники" та "біло-сині" зустрічалися в Суперкубку України. Донецький клуб розгромно переміг (3:0) і став володарем трофею.