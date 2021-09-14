"Гей, Ентоні, ти - суперзірка": Усик на відео затролив Джошуа перед чемпіонською супербитвою

Сашко дотепно звернувся до свого британського опонента.
Український боксер Олександр Усик записав відеозвернення до свого майбутнього суперника, володара титулів за версіями WBA, WBO і IBF в надважкій вазі Ентоні Джошуа.
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"Гей, Ентоні! Я передаю тобі привіт. Ти дуже хороший боксер. Ти суперзірка" , - сказав Усик на відео, опублікованому на сторінці компанії Matchroom Boxing в Twitter.
"Hey Anthony!"— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 13, 2021
Superstar @usykaa @anthonyjoshua @TonyBellew #JoshuaUsyk pic.twitter.com/Wvg9qLZuCR
Очевидно, у такий спосіб Усик натякнув Джошуа, що переможе його. Адже перед зверненням Олександра на відео від Matchroom Boxing був фрагмент пресконференції українця перед боєм з Тоні Белью в листопаді 2018 року.
Тоді британець назвав Усика зіркою і суперзіркою, але українець відхрестився від цього звання, оскільки зірки та суперзірки падають на відміну від нього. У підсумку Усик нокаутував Белью у восьмому раунді, після чого перейшов у хевівейт.
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- Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.
- Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.
- На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.
Раніше ТСН Проспорт писав, що відомий промоутер назвав умову перемоги Усика над Джошуа.