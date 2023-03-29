Гейні – Ломаченко: букмекери визначили фаворита бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 21 травня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко проведе бій з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Гейні.

Поєдинок відбудеться на арені MGM Grand у Лас-Вегасі. На кону стоятимуть всі пояси легкого дивізіону, які належать американцю.

У своєму останньому бою, у ніч проти 30 жовтня 2022 року, Ломаченко здобув перемогу над американцем Джемейном Ортісом. На рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

Гейні став абсолютним чемпіоном світу в червні 2022 року, здолавши австралійця Джорджа Камбососа. У жовтні американець повторно переміг Камбососа та захистив титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі. У послужному списку 24-річного американця 29 перемог (15 – нокаутом) у 29 поєдинках на профірингу.

Прогнози букмекерів на бій Гейні – Ломаченко

Букмекери вже примають ставки на цей поєдинок. Фаворитом бою вони вважають американського боксера. На перемогу Гейні можна поставити з коефіцієнтом 1,41. Коефіцієнт на виграш Ломачнка складає 3,35.

Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 20,00.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко та Гейні відреагували на офіційне оголошення бою за звання "абсолюта".

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