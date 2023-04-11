Гейні – Ломаченко: ексчемпіон світу Лопес зробив несподіваний прогноз на бій за звання "абсолюта"

Ексчемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес поділився думками про мабутній поєдинок між власником українського паспорта Василем Ломаченком та абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі американцем Девіном Гейні.

Зірковий американець заявив, що Ломаченко зможе перемогти свого опонента та відбере у нього звання абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні.

"Я знаю їх обох. Знаю, як працює цей бізнес. Виграє Ломаченко! Чому? Тому що Гейні – не Теофімо. Ніхто не поб'є Ломаченка. Я був з ним у рингу. Він розумний. У нього так багато різних тактик, які я сам ніколи не використовував і про які навіть не замислювався. Він має брудну тактику і має чисту тактику.

У будь-якому випадку Ломаченко дуже досвідчений, і мені здається, що ніхто з них не готовий до цього", – сказав Лопес у коментарі ESNEWS.

Додамо, що в жовтні 2020 року Лопес переміг Ломаченка у бою за звання абсолютного чемпіона світу. Наступного року Теофімо програв пояси австралійцю Джорджу Камбососу, який потім двічі поспіль поступився Гейні, втративши титули.

Поєдинок між Ломаченком і Гейні відбудеться в ніч проти 21 травня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі. На кону стоятимуть всі пояси легкого дивізіону, які належать американцю.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко та Гейні провели першу дуель поглядів перед титульним боєм.

У своєму останньому бою, у ніч проти 30 жовтня 2022 року, Ломаченко здобув перемогу над американцем Джемейном Ортісом. На рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

над американцем Джемейном Ортісом. На рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У послужному списку 24-річного Гейні 29 перемог (15 – нокаутом) у 29 поєдинках на профірингу.

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