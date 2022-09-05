Гідна відповідь: Усик у комічній формі поглузував із заяви Ф'юрі, який пообіцяв знищити українця

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик посміявся з британця Тайсона Ф'юрі та його заяви.

Так, український боксер із гумором сприйняв слова чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі, коли заявив, що знищить його.

Усик на своїй сторінці в Instagram виклав три світлини, де посміхається нібито після слів британця.

"Коли побачив звернення від Ф'юрі", - підписав фото Усик.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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