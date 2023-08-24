"Гідні бути вільними": Харлан, Усик, Шевченко та інші спортсмени привітали з Днем Незалежності України

У четвер, 24 серпня, Україна святкує День Незалежності.

Із 32-ю річницею проголошення Незалежності державу та співвітчизників привітали українські спортсмени, завдяки яким синьо-жовтий прапор піднімається на міжнародних змаганнях.

У себе в соцмережах вони опублікували фото та відео з теплими словами привітань на адресу України.

Ольга Харлан (фехтування)

"Із Днем Незалежності, вільна країно, вільний народе! Дякую за незламність, за силу, за віру! Дякую нашим захисникам за боротьбу задля миру та свободи на нашій землі. Дякую за мотивацію йти далі! Дякую за життя! Ми обов'язково переможемо! Віримо! Слава Україні! Слава ЗСУ", – написала Харлан.

Володимир Кличко (бокс)

"Сьогодні 32-й День Незалежності України. Слава Героям! Слава Україні", – написав Кличко-молоший.

Жан Беленюк (греко-римська боротьба) і Ярослав Амосов (ММА)

"Незалежне тренування незалежних спортсменів в незалежній Країні. Зі Святом!", – підписали Беленюк і Амосов спільне фото зі спортзалу.

Роман Зозуля (футбол)

"Третину нашого офіційного незалежного життя боремося і доводимо світу, що ми гідні бути вільними. Насправді доводимо століттями. Так буває, коли сусід – придурок. І світ, ніби, погоджується, але ж у нього є ще свої інтереси.

Наша незалежність – лише у наших руках. Починається вона з вчинку, рішення і вибору кожного з нас. Слава воїнам, медикам і волонтерам, які роблять свій вибір щодня! Слава кожному, хто їх у цьому підтримує! Із Днем Незалежності України!", – написав Зозуля.

Андрій Пятов (футбол)

"Наша родина вітає всіх українців із Днем Незалежності. Так і буде. Весь світ вже це зрозумів, крім чорної діри, яка поруч і тягне свої брудні скручені кінцівки до наших найгарніших в світі соняшників, намагається забруднити, торкаючись, нашу світлу націю та зламати те, чого ніколи не мала сама – силу духу. Але наша любов до країни, то смертельна отрута для ворогів. Вони силою та ненавистю, а ми любов'ю та єдністю", – написав Пятов.

Андрій Шевченко (футбол)

"Хочу привітати всю Україну й тих, хто розділяє наші цінносіті та допомагає нам, із Днем Незалежності! Сьогодні наша країна проходить найскладніше, найболісніше випробування у своїй історії, але завдяки зусиллям і єдності кожного з нас ми обов'язково переможемо.

Дякую кожному, хто боронить Україну на фронті! Вічна слава тим, хто віддав за неї життя! Із Днем Незалежності! Слава Україні!" – сказав Шевченко у відеозверненні.

Олександр Усик (бокс)

"Дорогі українці, хочу привітати вас із Днем Незалежності. Особливо тих хлопців, які зараз боронять нашу країну від ворога. Хлопці, ви – сила, і ви наближаєте нашу перемогу. Слава Богу за все та слава Україні", – сказав Усик у відеозверненні.

Олександр Шовковський (футбол)

"Не вмруть ніколи в Україні ні слава ні воля! Вже нам, браття українці, усміхнулась доля! Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці! І пануємо ми, браття, у своїй сторонці… Із Днем Незалежності, Моя Україно! Слава Україні Слава нації. Слава ЗСУ. Все буде Україна", – написав Шовковський.

Андрій Лунін (футбол)

"Зі святом Незалежності! Бажаємо кожній українській родині мирного неба, непохитної віри, сімейного затишку та щасливого майбутнього у вільній Україні, яка процвітає! Слава Україні!! Слава ЗСУ", – підписав Лунін сімейне фото у вишиванках.

Нагадаємо, напередодні, 23 серпня, ми повідомляли, як українські спортсмени вітають із Днем Прапора.

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