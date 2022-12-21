Гідний вчинок: футболісти головної сенсації ЧС-2022 відмовилися від призових

Футболісти національної збірної Марокко в повному складі відмовилися від призових за ЧС-2022 з футболу в Катарі.

Про це повідомляє уболівальник команди Халед Бейдун у Twitter.

Зазначається, що кошти будуть направлені на допомогу бідним сім'ям у Марокко. За свій виступ на Мундіалі марокканці заробили 25 мільйонів доларів.

Але не усі гроші дістануться футболістам. Частина зароблених коштів піде на федерацію, яка вкладе їх у розвиток місцевого футболу.

Нагадаємо, що збірна Марокко переписала історію чемпіонатів світу з футболу, ставши першою в історії африканською збірною, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу.

У поєдинку за третє місце на ЧС-2022 збірна Марокко поступилася Хорватії – 2:1 .

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