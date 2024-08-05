Гімн України вдруге пролунав у Парижі: Магучіх, Геращенко та Кохану вручили медалі Олімпіади (відео)

У понеділок, 5 серпня, відбулося нагородження українських медалістів Олімпійських ігор-2024 у легкій атлетиці.

Урочисту церемонію влаштували на стадіоні "Стад де Франс", який приймав легкоатлетичні змагання Ігор-2024 у Парижі.

Першими на п'єдестал вийшли стрибунки у висоту: Ірина Геращенко отримала бронзову медаль, а новоспечена олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх – золоту.

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко з медалями Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко з медалями Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Потім вдруге на цій Олімпіаді прозвучав гімн України. Вперше це сталося, коли наші фехтувальниці на шаблі завоювали "золото" в командному турнірі.

Ярослава Магучіх із "золотом" Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Ярослава Магучіх із "золотом" Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Далі відбулося нагородження призерів Олімпіади-2024 в метанні молота, під час якого українець Михайло Кохан отримав свою "бронзу".

Михайло Кохан з "бронзою" Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Дивіться повне відео церемонії нагородження українських легкоатлетів олімпійськими медалями.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

За підсумками десятого змагального дня Україна має сім нагород на ОІ-2024: дві золоті, дві срібні та три бронзові. "Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку.

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