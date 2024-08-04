Гімн України вперше пролунав на Олімпіаді-2024: відео "золотої" церемонії нагородження шаблісток

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях – олімпійський чемпіон Парижа-2024.

Україна здобула перше "золото" на Олімпійських іграх-2024. Українські шаблістки тріумфували в командному турнірі, здолавши у фіналі команду Південної Кореї.

Олімпійськими чемпіонками стали Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова.

Після перемоги відбулася церемонія нагородження та уперше на Іграх-2024 в Парижі пролунав гімн України.

До вашої уваги відео "золотої" церемонії нагородження українських шаблісток.

Золото" в командній шаблі – третя медаль України на ОІ-2024. Раніше Харлан завоювала "бронзу" в особистій першості шаблісток, а Сергій Куліш здобув "срібло" в кульовій стрільбі.

Ще одну нагороду на ОІ-2024, щонайменше бронзову, Україні гарантував Олександр Хижняк, який вийшов до півфіналу боксерського турніру.

Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

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