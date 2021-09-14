Гімнастку-красуню дискваліфікували за допінг: спортсменка втратила п'ять медалей

Атлетка все ще має шанс виступити на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Аргентинська гімнастка Мартіна Домінічі була дискваліфікована на три роки Міжнародним агентством допінг-тестування (ITA) за вживання заборонених препаратів.

На початку червня 2021 року в організмі спортсменки були виявлені метаболіти станозолола і оксандролона. У цей час Домінічі виступала на Панамериканському чемпіонаті зі спортивної гімнастики в Ріо-де-Жанейро, де вона завоювала одну золоту, дві срібні та дві бронзові медалі.

Повторна допінг-проба Мартіни також дала позитивний результат. Аргентинці загрожувало чотири роки дискваліфікації, але термін було зменшено у зв'язку з тим, що вона визнала свою провину, повідомляється на офіційному сайті ITA.

Всі результати з виступами Домінічі були анульовані. Гімнастка-красуня позбулася всіх завойованих медалей.

instagram.com/martu_dominici

instagram.com/martu_dominici

instagram.com/martu_dominici

instagram.com/martu_dominici

instagram.com/martu_dominici

instagram.com/martu_dominici

instagram.com/martu_dominici

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, українського олімпійського чемпіона Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки за допінг.

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