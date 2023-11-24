Гімнастку виключили зі складу збірної України через її висловлювання про Польщу: що сталося

Пізніше гімнастка перепросила у дописі Instagram, але всеодно була дискваліфікована.

Українську гімнастку Владу Нікольченко виключили зі складу збірної України після того, як вона написала у соцмережі, що ненавидить Польщу.

Про це інформує Суспільне.Спорт.

Повідомляється, що 20 листопада гімнастка виклала сториз в Instagram, негативно висловившись на адресу Польщі.

"Зіпсували настрій зранку. Ненавиджу цю країну всією душею, а найбільше – людей, які тут живуть. Я тут тільки тому, що в моїй рідній Україні закрили аеропорт", - написала вона.

Після допису Нікольченко Українська федерація гімнастики розпочала дисциплінарне провадження стосовно висловлювань художньої гімнастки. А колишній генеральний секретар Федерації гімнастики Польщі Пйотр Дец виклав скриншот сториз Нікольченко на своїй сторінці в Facebook та висловив сподівання, що українка не буде "проходити через польський жах".

"Дуже сподіваюся, що їй не доведеться знову проходити через польський жах і ніколи не буде змушена знову ступити в Польщу, навіть на мить, подорожуючи в екзотичні місця", — написав Дец.

Пізніше функціонер зазначив, що віцепрезидентка УФГ Ірина Блохіна зв'язалась з ним та вибачилась перед жителями Польщі за висловлювання Нікольченко. Натомість сама гімнастка перепросила у дописі Instagram, де пояснила, що її слова були наслідком зриву.

"У мене був психологічний зрив. З кожним, навіть потойбічним конфліктом, через війну в моїй країні виникає стрес та виходить з мене без мого дозволу в такому агресивному вигляді. Це була ситуативна емоція, про яку я шкодую, не хотіла нікого образити. Будь ласка, не сприймайте це на свій рахунок. Це казала не я, а емоції в мені. Вибачте», — написала Нікольченко в Instagram.

Через кілька днів після початку дисциплінарного провадження, власне, й відбулося виключення Влади Нікольченко зі складу збірної України. Відтак, гімнастку відсторонили через шість місяців після її повернення до команди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польські фермери погрожують надовго заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що посольство України у Польщі направило ноту через смерть вже другого українського водія на кордоні.

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