"Гірка та прикра поразка": Зеленський відреагував на невдачу збірної України у матчі з Австрією

Президент нагадав, що збірна ще не втратила шанс на участь у 1/8 фіналу,

Президент Володимир Зеленський прокоментував програш національної збірної України з футболу у вирішальному матчі з Австрією на Євро-2020.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Тwitter.

Також читайте Збірна Нідерландів розгромила Північну Македонію в групі України на Євро-2020

Зеленський зауважив, що на турнірі виступають команди "найкращі з найкращих".

"Так, знову тяжкий матч. Так, сьогодні маємо гірку та прикру поразку. Проте навіть після цієї гри збірна не втратила як шансу на участь у 1/8 фіналу, так і нашої з вами підтримки! Бо це — наші хлопці. Збірна, ми з тобою! Слава Україні!", — написав він.

Це Євро-2020, де найкращі з найкращих. Так, знову тяжкий матч. Так, сьогодні маємо гірку та прикру поразку. Проте навіть після цієї гри збірна не втратила як шансу на участь у 1/8 фіналу, так і нашої з вами підтримки! Бо це – наші хлопці. Збірна, ми з тобою! Слава Україні! pic.twitter.com/9q1gO0sXDO — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2021

Нагадаємо, що збірна України у вирішальному матчі у групі без шансів програла Австрії.

Тепер нашій команді потрібно буде чекати, чим завершиться боротьба за вихід до плейоф в інших групах. "Синьо-жовтим", щоб продовжити боротьбу на турнірі, потрібно потрапити до четвірки найкращих команд з шести, які посядуть в своїх квартетах треті місця.

ТСН Проспорт зібрав найцікавіші коментарі користувачів соцмереж на образливу невдачу підопічних Андрія Шевченка.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання