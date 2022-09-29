"Гірникам" може пощастити: суперник "Шахтаря" у Лізі чемпіонів втратив ключового гравця

Мадридський "Реал" деякий час може не розраховувати на допомогу півзахисника Луки Модріча. Він повернувся зі збірної Хорватії з травмою.

Півзахисних мадридського "Реала" Лука Модріч не допоможе "вершковим у найближчих матчах.

Про це повідомляє Marca.

Зазначається, що 37-річний хавбек повернувся до клубу з розташування збірної Хорватії після поєдинків Ліги націй із перевантаженням м'язів стегна. До слова, Хорватія вдало провела груповий етап Ліги націй та пробилася до "Фіналу чотирьох".

Очікується, що Модріч не зіграє у матчах Ла Ліги проти "Осасуни" і "Хетафе", які відбудуться 5 та 8 жовтня. Хавбек також пропустить протистояння проти донецького "Шахтаря" у третьому турі Ліги чемпіонів (5 жовтня). У матчі-відповіді з "гірниками", який відбудеться 11 жовтня, імовірно, він проведе неповний матч.

В мадридському клубі сподіваються, що хорват встигне повністю відновитися до Ель Класіко з "Барселоною" 16 жовтня.

Нагадаємо, що цього літа "Реал" продовжив співпрацю з півзахисником. Новий контракт Модріча з "вершковими" розрахований до кінця сезону-2022/23.

Читайте також:

Найсильніший клуб Європи пожертвував солідну суму на допомогу Україні

Повторив легендарний гол ван Бастена: словенський футболіст шедеврально забив у Лізі націй (відео)

"Це рішення допоможе Україні": у "Шахтарі" жорстко засудили ФІФА за неоднозначну позицію щодо РФ