"Гірники" йдуть у відрив: "Шахтар" вдруге за тиждень обіграв абсолютного аутсайдера УПЛ (відео)

"Шахтар" обіграв "Львів" у матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" закінчився з рахунком 2:0 .

Перемогу донеччанам приніс дубль Артема Бондаренка. На 7-й хвилині він на дальній стійці замкнув скидання від Ярослава Ракицького після подачі з кутового.

А на 75-й хвилині той же Бондаренко зміцнив перевагу "гірників", встановивши остаточний рахунок у зустрічі. Цього разу в ролі асистента виступив Богдан Михайличенко.

Зазначимо, що підопічні Ігоря Йовічевича перемогли "Львів" уже вдруге за цей тиждень. У середу, 12 квітня, "Шахтар" на останніх секундах дотиснув львів'ян (1:2) у перенесеному матчі 6-го туру УПЛ.

"Шахтар" (52 очки) зміцнив своє лідерство в чемпіонаті. "Гірники" на 7 балів випереджають найближчого переслідувача – "Дніпро-1", хоча зіграли на один поєдинок більше. "Львів" (13 пунктів) замикає турнірну таблицю.

У наступному турі донеччани 22 квітня зіграють проти "Динамо". Через день львів'яни приймуть "Металіст 1925".

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