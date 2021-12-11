Гірше нікуди: аутсайдер Ла Ліги встановив антирекорд чемпіонату

Востаннє "Леванте" вигравав у квітні.

В рамках 17-го туру чемпіонату Іспанії "Леванте" у завзятій перестрілці поступився "Еспаньолу" - 3:4.

Для команди з Валенсії цей поєдинок став 25-м матчем без перемог у іспанській першості.

За інформацією OptaJose, це рекордна серія історії турніру.

Востаннє "Леванте" здобув перемогу в Прімері ще у квітні, мінімально обігравши "Ейбар".

Після 17 турів Ла Ліги "Леванте" розташувався на останній сходинці турнірної таблиці з 8 очками.

"Еспаньол" знаходиться на дев'ятій позиції, маючи 23 очки в активі.

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