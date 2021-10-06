Гірше, ніж очікувалося: лікарі поставили діагноз головному форварду "Шахтаря"

Лассіона Траоре пробуде в лазареті від 9 місяців до року.

Глава медичної служби донецького "Шахтаря" Артур Глущенко розповів, настільки серйозним виявилося пошкодження нападника Лассіни Траоре, яке він отримав у поєдинку 2-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера" (0:0).

За його словами, у 20-річного форварда пошкоджені структури колінного суглоба. Це дуже серйозна травма. Бомбардир може залишитися без футболу на цілий рік. Раніше повідомлялося, що "Шахтар" втратив основого форварда на сім місяців.

"У Траоре серйозна травма - пошкоджені структури колінного суглоба. Через 2 тижні чекає операція, зараз його до неї готуємо: потрібен час, щоб зменшився набряк, щоб було достатнє згинання в колінному суглобі. Травма дуже серйозна. Відновлення Траоре може зайняти від 9 місяців до року", - цитує лікаря офіційний сайт "гірників".

Що стосується інших травмованих футболістів "Шахтаря", то Глущенко повідомив, що Ісмаїлі та Фернандо через 3-4 дні повинні приєднатися занять у загальній групі, а відновлення Вітао ще займе близько 7-10 днів.

Інший форвард "гірників" Жуніор Мораєс, який перебуває в лазареті від весни, навряд чи зіграє до кінця року. Зі слів лікаря, у Жуніора триває курс реабілітації. відновлення займе ще не менше двох місяців. До кінця листопада - грудня він зможе тренуватися, якщо не буде жодних побічних ефектів.

Траоре перейшов до "Шахтаря" влітку 2021 року з амстердамського "Аякса". За його перехід "гірники" заплатили нідерландцям десять мільйонів євро;

з амстердамського "Аякса". За його перехід "гірники" заплатили нідерландцям десять мільйонів євро; Цього сезону на рахунку основного нападника 14 матчів у всіх турнірах та дев'ять забитих голів.

Додамо, що наразі в обоймі головного тренера "Шахтаря" Роберто Де Дзербі залишився лише один номінальний форвард - 20-річний Данило Сікан.

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