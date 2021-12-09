Гірше вже нікуди: "Динамо" встановило клубний антирекорд у Лізі чемпіонів

Так мало "біло-сині" в групі найпрестижнішого євротурніру ще не забивали.
Київське "Динамо" завершило виступи в груповому раунді Ліги чемпіонів-2021/22 з історичним антидосягненням.
За шість матчів основного раунду головного клубного єврокубка команда Мірчі Луческу забила лише один гол. Ще ніколи раніше "біло-сині" не фінішували в Лізі чемпіонів з такою малою кількістю забитих м'ячів, повідомляє UkrBall.
Попередній антирекорд було встановлено киянами на груповому турнірі Кубка чемпіонів-1991/92. Тоді "Динамо" під керівництвом Анатолія Пузача зуміло забити три м'ячі в групі з "Барселоною", "Бенфікою" та празькою "Спартою". Причому два з тих голів - у ворота "Бенфіки" і "Спарти" - були переможними.
Нинішнє ж "Динамо" набрало лише очко із загальною різницею м'ячів 1-11 в іграх проти "Баварії", "Барселони" та "Бенфіки". Єдиний гол у ворота суперників підопічні Луческу забили "Баварії" на "Олімпійському" в поєдинку, який програли з рахунком 1:2.
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- В останньому матчі групового турніру, який відбувся напередодні, "Динамо" на виїзді програло "Бенфіці" - 0:2.
- "Динамо" з одним балом завершило виступи в Лізі чемпіонів на останньому місці в своєму квартеті та вилетіло з єврокубків.
- До плейоф ЛЧ вийшли "Баварія" (18 очок) і "Бенфіка" (8 балів). "Барселона" (7 пунктів) стала третьою та продовжить свій шлях у Лізі Європи. Каталонці вперше за 21 рік не вийшли з групи Ліги чемпіонів.