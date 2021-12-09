Гірше вже нікуди: "Динамо" встановило клубний антирекорд у Лізі чемпіонів

Гірше вже нікуди: "Динамо" встановило клубний антирекорд у Лізі чемпіонів

Так мало "біло-сині" в групі найпрестижнішого євротурніру ще не забивали.

Київське "Динамо" завершило виступи в груповому раунді Ліги чемпіонів-2021/22 з історичним антидосягненням.

За шість матчів основного раунду головного клубного єврокубка команда Мірчі Луческу забила лише один гол. Ще ніколи раніше "біло-сині" не фінішували в Лізі чемпіонів з такою малою кількістю забитих м'ячів, повідомляє UkrBall.

Попередній антирекорд було встановлено киянами на груповому турнірі Кубка чемпіонів-1991/92. Тоді "Динамо" під керівництвом Анатолія Пузача зуміло забити три м'ячі в групі з "Барселоною", "Бенфікою" та празькою "Спартою". Причому два з тих голів - у ворота "Бенфіки" і "Спарти" - були переможними.

Нинішнє ж "Динамо" набрало лише очко із загальною різницею м'ячів 1-11 в іграх проти "Баварії", "Барселони" та "Бенфіки". Єдиний гол у ворота суперників підопічні Луческу забили "Баварії" на "Олімпійському" в поєдинку, який програли з рахунком 1:2.

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