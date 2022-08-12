Гірше за Сан-Марино та Андорру: білоруські клуби набрали найменшу кількість очок у таблиці коефіцієнтів УЄФА в сезоні-2022/23

Представники країни-агресорки, яка допомагає Росії вести повномасштабне вторгнення до України, взагалі повинні бути виключені зі змагань, але вони самі вирішили провести футбольну демілітаризацію.

Так, Білорусь у раунді плейоф усіх трьох єврокубкових турнірів (Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій) не буде представлена жодною командою. Більш того, білоруська асоціація спромоглася набрати найменшу кількість очок в клубному рейтингу коефіцієнтів УЄФА з усіх 55 країн, які в ньому представлені.

Білорусь цього сезону в єврокубках була представлена чотирма командами – "Динамо-Мінськ", солігорським "Шахтарем", БАТЕ та "Гомелем".

Єдину перемогу білоруських клубів було зафіксовано у першому раунді кваліфікації Ліги конференцій, коли "Динамо-Мінськ" перемогло чорногорський "Дечич". Ще тричі клуби з Білорусі змогли завершити свої єврокубкові баталії внічию. Інші вісім матчів закінчилися поразками для білоруських команд.

Таким чином, це принесло в сезонний рейтинг Білорусі 0,625 бала, що є найгіршим показником в рейтингу. Наприклад, такі асоціації, як Андорра та Сан-Марино спромоглися набрати більше за РБ - 0,666 та 0,833 бали відповідно.

Раніше розповідалося про те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко влаштував розбірки з міністром спорту через провальний старт Білорусі в Лізі націй. Як бачимо, розбірки не завадили б й на клубному рівні. А краще взагалі - зайнятися розвитком своєї країни, зокрема футболом, а не допомагати комусь знищувати іншу державу.