Голова української федерації ММА Тесля: потрібно відходити від нав'язаної СРСР монополії на спортивні асоціації

У середині травня в Києві відбувся Чемпіонат України зі змішаних єдиноборств.

Здорова конкуренція між організаціями, які займаються розвитком змішаних бойових мистецтв, інших видів єдиноборств і загалом різних видів спорту, є запорукою для розвитку і дає більше шансів на нові перемоги спортсменів.

Таку думку в інтерв'ю висловив президент української федерації змішаних бойових мистецтв (UF MMA) Володимир Тесля.



За його ініціативою в середині травня в Києві відбувся Чемпіонат України зі змішаних єдиноборств, який довгий час обговорювали і в ЗМІ, і в соцмережах. Він зібрав понад 500 учасників з різних регіонів.

"Чемпіонат дав нам розуміння того, що ММА в Україні дійсно розвивається. Учасники змагалися в різних вагових і вікових категоріях. Були представлені практично всі області і ми дійсно цьому раді. Цього року перше командне місце зайняла Одеська область, представники якої забрали 13 золотих медалей. Київська та Дніпропетровська області зайняли друге і третє місця відповідно", - сказав Тесля.

За його словами, найкращі спортсмени чемпіонату тепер представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях GAMMA (Global Association of Mixed Martial Arts), представником якої в Україні є UF MMA. У 2019 представники асоціації стали чемпіонами світу на чемпіонаті в Сингапурі. Зараз збірна готується на чемпіонат Європи, який відбудеться у вересні в Греції.

Тесля нагадав, що в Україні діє дві асоціації ММА. Раніше ЗМІ повідомляли, що другу асоціацію очолює громадянин Росії. Тесля зазначив, що вважає це неприпустимим і що в ситуації повинні розбиратися компетентні органи. Крім того, він також вважає неправильним підхід, за яким Федерація ММА дискваліфікувала спортсменів, які брали участь в чемпіонаті, організованому UF MMA.

"Спортсмени - нічиї не раби і не власність тих чи інших осіб або клубів. Вони мають повне право брати участь в різних змаганнях. А ми, як керівництво федерацій, повинні сприяти цьому, щоб спортсмени розвивалися, щоб гідно представляли Україну на міжнародній арені. Без змагань не буде результату. За конкуренції, то думаю, що в спорті вона просто необхідна, адже спонукає до розвитку", - зазначив Тесля.

За його словами, необхідно відходити від моделі роботи, нав'язаної СРСР, згідно з якою спорт повинен бути монополізований однією організацією.

"Навпаки - варто акцентувати на тому, що розвиток спорту треба стимулювати різноманіттям вибору: видів, федерацій, організацій. Це спричинить за собою, зокрема, відкриття нових спортклубів та залів. А вони, щоб утриматися на ринку, будуть змушені давати спортсменам найкращі умови для тренувань і виступів. Так живе весь цивілізований світ. Це нормально", - підкреслив президент UF MMA.

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