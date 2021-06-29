Глазго став синьо-жовтим: як фанати підтримують збірну України в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 (фото, відео)

Глазго став синьо-жовтим: як фанати підтримують збірну України в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 (фото, відео)

Вболівальники поводяться дуже активно.

Збірна України у ці хвилини проводить історичний матч у плейоф Євро-2020. В 1/8 фіналу турніру підопічні Андрія Шевченка протистоять команді Швеції. ТСН Проспорт веде онлайн-трансляцію поєдинку.

Незважаючи на те, що на грі присутньо не так багато наших співвітчизників, українські фанати дуже активно вели себе як на вулицях Глазго, так і вже на самому стадіоні.

Почули у Глазго і традиційні патріотичні кричалки наших фанатів:

Atmosphere building very slowly in Glasgow ...



Sadly restrictions and all bars being super strict on even chants — all kept ta minimum



Told off after this rendition by the bar security ...



Ukrainians scattered across the city centre — not really in big groups either



pic.twitter.com/IVPFPI8eBG — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 29, 2021

Святкова атмосфера зараз і на самому стадіоні:

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах. Шведи з 7 балами виграли групу E. Саме перемога скандинавів над Польщею в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу.

в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу. Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

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