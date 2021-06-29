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Глазго став синьо-жовтим: як фанати підтримують збірну України в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 (фото, відео)

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Глазго став синьо-жовтим: як фанати підтримують збірну України в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 (фото, відео)

Associated Press

Вболівальники поводяться дуже активно.

Збірна України у ці хвилини проводить історичний матч у плейоф Євро-2020. В 1/8 фіналу турніру підопічні Андрія Шевченка протистоять команді Швеції. ТСН Проспорт веде онлайн-трансляцію поєдинку.

Незважаючи на те, що на грі присутньо не так багато наших співвітчизників, українські фанати дуже активно вели себе як на вулицях Глазго, так і вже на самому стадіоні.

Почули у Глазго і традиційні патріотичні кричалки наших фанатів:

Святкова атмосфера зараз і на самому стадіоні:

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
  • Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.
  • Шведи з 7 балами виграли групу E. Саме перемога скандинавів над Польщею в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу.
  • Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.