Глазго став синьо-жовтим: як фанати підтримують збірну України в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 (фото, відео)

Вболівальники поводяться дуже активно.
Збірна України у ці хвилини проводить історичний матч у плейоф Євро-2020. В 1/8 фіналу турніру підопічні Андрія Шевченка протистоять команді Швеції. ТСН Проспорт веде онлайн-трансляцію поєдинку.
Незважаючи на те, що на грі присутньо не так багато наших співвітчизників, українські фанати дуже активно вели себе як на вулицях Глазго, так і вже на самому стадіоні.
Почули у Глазго і традиційні патріотичні кричалки наших фанатів:
Atmosphere building very slowly in Glasgow ...— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 29, 2021
Sadly restrictions and all bars being super strict on even chants — all kept ta minimum
Told off after this rendition by the bar security ...
Ukrainians scattered across the city centre — not really in big groups either
pic.twitter.com/IVPFPI8eBG
Святкова атмосфера зараз і на самому стадіоні:
- Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.
- Шведи з 7 балами виграли групу E. Саме перемога скандинавів над Польщею в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу.
- Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.