Глибоке розсічення і важкий нокдаун: найкращі кадри ефектної перемоги Ломаченка (фото, відео)

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях впевнено виглядав у поєдинку проти непростого суперника.

Український боксер Василь Ломаченко ефектно повернувся в ринг після поразки від американця Теофімо Лопеса в жовтні 2020 року, здобувши перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді над японцем Масайоші Накатані.

ТСН Проспорт зробив добірку яскравих моментів поєдинку, що відбувся.

Початок бою вийшов непростим для Василя через отримане розсічення після зіткнення головами із суперником:

На щастя, ушкодження жодним чином не позначилося на подальшому перебігу поєдинку. У п'ятому раунді Василь відправив суперника в нокдаун.

Down goes Nakatani



Lomachenko scores the first knockdown of the fight in Round 5. #LomaNakatani pic.twitter.com/l33JPXts4T — ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 27, 2021

Фото бою наочно демонструють, як несолодко було Масайоші в ринзі:

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Ось таким чином бій завершився:

Зал вітав перемогу Василя гучними оваціями:

Після закінчення поєдинку у менеджера Ломаченка Егіса Клімаса відбулася розмова з батьком і тренером кривдника українця Теофімо Лопесом-старшим. Під час діалогу останній заявив про необхідність проведення реваншу між його сином і Василем.

Японець став найбільшим суперником у кар'єрі Василя у плані габаритів. Зріст Масайоші - 182 сантиметри.

33-річний Ломаченко здобув 15-ту перемогу (11 - нокаутом) на професійному ринзі. У його пасиві 2 поразки.

32-річний Накатані програв удруге. На його рахунку 19 перемог (13 - нокаутом).

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