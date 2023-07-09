Глядачі освистали білоруску Азаренко після поразки від Світоліної на Wimbledon-2023 (відео)

Британська публіка продемонструвала своє ставлення до країни-агресорки.

Колишню першу ракетку світу, білоруску Вікторію Азаренко (№20 WTA) освистали уболівальники після матчу 1/8 фіналу Wimbledon 2023 року з українкою Еліною Світоліною.

Світоліна на характері обіграла суперницю з держави-агресорки в неймовірно напруженому трисетовому поєдинку.

Після завершення гри тенісистки не потиснули одна одній руки. Перемогу українки на вирішальному тайбрейку фанати зустріли гучними оплесками.

Epic. Elina ✨@ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka in a rollercoaster three-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) #Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023

А ось білоруску британська публіка освистала, засудивши таким чином загарбницьку війну, яку Росія за підтримки своєї союзниці Білорусі веде проти України. У відповідь Азаренко посміхнулася і похитала головою.

Clamorosa esultanza per la Svitolina ma vergognosi i fischi finali alla Azarenka #Wimbledon pic.twitter.com/3dlVRA6jWj — Pietro Michieletto (@pietromichi) July 9, 2023

Зазначимо, що на іншому турнірі Великого шолома – Roland Garros-2023 – глядачі освистували українських тенісисток, які не тиснули руки суперницям з держав-агресорок.

Світоліна вдруге в кар'єрі пройшла до чвертьфіналу Wimbledon. Еліна вдев'яте виступає в основній сітці трав'яного мейджора. Її найкращим результатом на цьому турнірі Grand Slam залишається півфінал 2019 року.

У чвертьфіналі Світоліна позмагається з першою ракеткою світу полькою Ігою Швьонтек, яка активно підтримує Україну від самого початку повномасштабного російського вторгнення. Вона грає матчі із синьо-жовтою стрічкою на своїй кепці, а в липні минулого року організувала благодійний тенісний турнір для допомоги українським дітям, які постраждали від війни.

Нагадаємо, в поєдинку третього кола Світоліна розібралася з уродженкою Москви Софією Кенін, яка представляє США.

Цього року росіян і білорусів допустили до Wimbledon у нейтральному статусі за умови виконання ними низки правил. Тенісисти з РФ та Білорусі, а також їхні команди мали підписати "декларацію про нейтралітет". Також на турнір не допустили гравців, які отримують фінансування від країн-агресорок.

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