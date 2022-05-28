"Годували об'їдками, які залишилися після собак": дружина Усика розповіла шокувальну історію викрадення сина священника

Дружина чемпіона світу за версією WBO, WBA, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) розповіла, як окупанти тримали у полоні сина священника.

Катерина Усик наголосила, що загарбники тримали хлопця у Гомелі та годували об'їдками після собак.

"Хочу розповісти вам одну історію, яка, дякувати Богу, закінчилася добре. На Київщині вкрали сина одного священника, сина шукали всі, знайшли! Він опинився у концтаборі у Гомелі.

Над ним щодня знущалися морально та фізично, годували об'їдками, які залишилися після собак. Повернувся він увесь перебитий і з туберкульозом. Дякувати Богові, що повернувся. Дуже багато наших полонених у Гомелі. І з ними поводяться не як ми з росіянами", – написала Катерина в Instagram.

Нагадаємо, що за більш як 90 днів широкомасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, загинуло понад 50 українських спортсменів.

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