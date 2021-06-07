Змушував їсти собачий корм і регулярно принижував: боса бразильського футболу усунули з посади

Рожеріо Кабокло потрапив у гучний скандал - він пив на роботі та знущався з підлеглої.

Глава Федерації футболу Бразилії Рожеріо Кабокло відсторонений на 30 днів (час розгляду справи – прим.) від своєї роботи через звинувачення в сексуальних домаганнях і неналежній поведінці.

Як повідомляє Globo Esporte, одна із співробітниць звернулася до комітету з етики та розповіла про домагання з боку свого начальника, які тривали від квітня 2020 року.

Одного разу функціонер намагався змусити її їсти собачий корм та обізвав "сукою". Коли жінка відмовилася, президент федерації почав зображати собачий гавкіт. Також Кабокло запитав у асистентки, "чи дрочила вона сьогодні".

Крім того, жінка запевнила, що Кабокло регулярно напивався на робочому місці та дозволяв собі принижувати й інших колег. Помічниці доводилося ховати пляшки в туалеті, прикриваючи свого боса.

Постраждала стверджує, що у неї є переконливі докази всього перерахованого вище. Вона просить звільнити Кабокло, а також направити його справу до суду.

Раніше ТСН Проспорт писав, що бразильського футболіста "забанили" на 8 матчів за показаний суперникам пеніс.

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