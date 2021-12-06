Гогфільцен-2021: розклад гонок третього етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Гогфільцен-2021: розклад гонок третього етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Ця частина змагань розпочнеться зі спринтів.

Від 10 до 12 грудня в австрійському Гогфільцені другий етап Кубка світу з біатлону сезону-2021/22.

До програми цьогого етапу як і у попердньому, увійшли три гонки: спринт, гонка переслідування та естафета.

3 ЕТАП

Гогфільцен (Австрія)

10-12 грудня

10 грудня

12:25 - Спринт, 10 км, чоловіки

15:15 - Спринт, 7,5 км, жінки

11 грудня

13:15 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:15 - Естафета, 4х6 км, жінки

12 грудня

12:45 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

15:30 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України трансляції гонок покаже телеканал UA: Перший. Також біатлон можна дивитися онлайн на сайті Суспільне Спорт.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

Додамо, що перші два етапи нового сезону відбулися в Естерсунді.

Наразі в загальному заліку Кубка світу найкращими серед українців є Дмитро Підручний (22 місце та 60 балів) - у чоловіків та Юлія Джима (20, 68) - у жінок;

(22 місце та 60 балів) - у чоловіків та (20, 68) - у жінок; У рейтингу Кубка націй чоловіча команда розташовується на шостій сходинці (1 246 очок), жіноча - на десятій (1 133). Зазначимо, місце поза топ-10 позбавляє команду одного біатлоніста в заявці на гонку - шість замість семи, а одночасно можна випустити на старт чотирьох замість п'яти.

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