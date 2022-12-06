Гогфільцен-2022: розклад гонок другого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Австрійський етап Кубка світу з біатлону триватиме від 8-го до 11 грудня.
8 – 11 грудня в австрійському Гогфільцені відбудеться другий етап Кубка світу з біатлону-2022/23.
До програми цього етапу увійшли по три дисципліни в чоловіків та жінок: спринти, гонки переслідування та естафети.
Розклад гонок другого етапу Кубка світу з біатлону
8 грудня
15:10 – Спринт, 7,5 км, жінки
9 грудня
14:45 – Спринт, 10 км, чоловіки
10 грудня
12:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
14:40 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
11 грудня
12:30 – Естафета, 4х6 км, жінки
15:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава і т.д).
Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.
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