Гогфільцен-2022: розклад гонок другого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Австрійський етап Кубка світу з біатлону триватиме від 8-го до 11 грудня.

8 – 11 грудня в австрійському Гогфільцені відбудеться другий етап Кубка світу з біатлону-2022/23.

До програми цього етапу увійшли по три дисципліни в чоловіків та жінок: спринти, гонки переслідування та естафети.

Розклад гонок другого етапу Кубка світу з біатлону

8 грудня

15:10 – Спринт, 7,5 км, жінки

9 грудня

14:45 – Спринт, 10 км, чоловіки

10 грудня

12:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

14:40 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

11 грудня

12:30 – Естафета, 4х6 км, жінки

15:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава і т.д).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

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