Гогфільцен-2023: розклад гонок другого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

До програми австрійського етапу включено спринти, гонки переслідування та класичні естафети.
8 – 10 грудня в австрійському Гогфільцені відбудеться другий етап Кубка світу з біатлону-2023/24.
До програми змагань другого етапу увійшли спринти, гонки переслідування та класичні естафети.
Зазначимо, що третій етап поточного сезону Кубка світу з біатлону прийматиме 14 – 17 грудня Ленцергайде (Швейцарія).
Розклад гонок другого етапу Кубка світу з біатлону
8 грудня
12:30 – Спринт, 10 км, чоловіки
15:25 – Спринт, 7,5 км, жінки
9 грудня
13:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
15:45 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
10 грудня
12:30 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
15:15 – Естафета, 4х6 км, жінки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Загальний залік Кубка світу з біатлону
За підсумками стартового етапу Кубка світу з біатлону-2023/24, який відбувся 25 листопада – 3 грудня у шведському Естерсунді, лідером чоловічого загального заліку є німецький біатлоніст Філіпп Наврат (177 очок), який всього на один бал випереджає шведа Себастьяна Самуельссона.
У жіночій класифікації перше місце посідає німкеня Франциска Пройсс (200 очок). На три бали від неї відстає француженка Лу Жанмонно.
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