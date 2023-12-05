Гогфільцен-2023: розклад гонок другого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

До програми австрійського етапу включено спринти, гонки переслідування та класичні естафети.

8 – 10 грудня в австрійському Гогфільцені відбудеться другий етап Кубка світу з біатлону-2023/24.

До програми змагань другого етапу увійшли спринти, гонки переслідування та класичні естафети.

Зазначимо, що третій етап поточного сезону Кубка світу з біатлону прийматиме 14 – 17 грудня Ленцергайде (Швейцарія).

Розклад гонок другого етапу Кубка світу з біатлону

8 грудня

12:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

15:25 – Спринт, 7,5 км, жінки

9 грудня

13:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:45 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

10 грудня

12:30 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

15:15 – Естафета, 4х6 км, жінки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Загальний залік Кубка світу з біатлону

За підсумками стартового етапу Кубка світу з біатлону-2023/24, який відбувся 25 листопада – 3 грудня у шведському Естерсунді, лідером чоловічого загального заліку є німецький біатлоніст Філіпп Наврат (177 очок), який всього на один бал випереджає шведа Себастьяна Самуельссона.

У жіночій класифікації перше місце посідає німкеня Франциска Пройсс (200 очок). На три бали від неї відстає француженка Лу Жанмонно.

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