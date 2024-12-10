Гогфільцен-2024: розклад гонок другого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Гонки заплановано від 13 до 15 грудня.
13 – 15 грудня в австрійському Гогфільцені відбудеться другий етап Кубка світу з біатлону-2024/25.
До його програми включено спринти, гонки переслідування та класичні естафети.
Зазначимо, що третій етап сезону Кубка світу з біатлону прийматиме 19 – 22 грудня Ансі - Ле-Гран-Борнан (Франція).
Розклад гонок другого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25
13 грудня
12:30 – Спринт, 7,5 км, жінки
15:20 – Спринт, 10 км, чоловіки
14 грудня
13:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
15:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
15 грудня
12:30 – Естафета, 4х6 км, жінки
15:15 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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