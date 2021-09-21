Гол англійського новачка та камбек: "Металіст" вибив "Десну" з Кубка України

Харківський клуб переломив перебіг зустрічі в другому таймі.

"Металіст" вийшов до 1/8 фіналу Кубка України сезону-2021/22. У поєдинку 1/16 фіналу харківський клуб на домашній арені обіграв чернігівську "Десну" - 2:1.

Перший тайм протистояння залишився за гостями. Чернігівська команда відкрила рахунок перед самою перервою. Контратака чернігівців увінчалася пасом Сергія Болбата на Вікентія Волошина, який з гострого кута послав м'яч під поперечину.

Тривалий час підопічним Олександра Рябоконя вдавалося стримувати атаки суперника, але все ж на 73-й хвилині харків'яни досягли свого. 28-річний півзахисник Кадім Гарріс, який лише напередодні підписав контракт з "Металістом", відзначився дебютним голом за новий клуб. Зазначимо, що він перший англієць в історії українського футболу та навіть пограв в АПЛ, де забив один м'яч за "Кардіфф".

Перемогу ж "Металіст" вирвав на 88-й хвилині. Олександр Мізюк ударом з розвороту прошив голкіпера, підібравши м'яч після подачі кутового.

У ще одному сьогоднішньому поєдинку 1/16 фіналу Кубка України львівський "Рух" на виїзді розгромив "Миколаїв" з рахунком 3:0 .

на виїзді розгромив з рахунком . Решта матчів 1/16 фіналу Кубка України відбудуться 22-23 вересня.

Представники України в єврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла" - вступають у боротьбу з 1/8 фіналу.

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