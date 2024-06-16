Гол Беллінгема приніс Англії перемогу над Сербією в першому матчі на Євро-2024 (відео)

Збірна Англії обіграла команду Сербії в матчі першого туру групи C фінальної частини Євро-2024. Поєдинок на "Арені АуфШальке" у Гельзенкірхені завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний м'яч у цій зустрічі підопічні Гарета Саутгейта забили на 13-й хвилині. Джуд Беллінгем головою спрямував м'яч у ворота після подачі з правого флангу, яку зробив Букайо Сака.

Після забитого м'яча "Три леви" стали грати вкрай прагматично, за що ледь не поплатилися. Однак серби не зуміли забити бодай гол, англійцям вдалося втримати мінімальну перемогу.

Огляд матчу Сербія – Англія

Буде додано незабаром.

В іншому матчі стартового туру квартету C збірна Словенії видряпала нічию проти команди Данії (1:1).

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У другому турі чемпіонату Європи словенці зустрінуться із сербами, а данці зіграють проти англійців. Обидва поєдинки відбудуться 20 червня.

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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