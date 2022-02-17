Гол бразильського легіонера та пенальті: "Динамо" виграло черговий матч на зимових зборах (відео)

Гол бразильського легіонера та пенальті: "Динамо" виграло черговий матч на зимових зборах (відео)

"Біло-сині" здолали другу команду Чемпіонату Латвії.

Київське "Динамо" перемогло латвійську "Валмієру" в третьому контрольному матчі на заключному, навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Поєдинок завершився з рахунком 2:0 .

Коаманда Мірчі Луческу вийшла вперед на 67-й хвилині Бразильський нападник Вітінью забив свій черговий гол на зимових зборах, головою переправивши м'яч до сітки воріт суперника після навісу від Віталія Буяльського.

А на останній хвилині основного часу остаточний рахунок у цій зустрічі встановив Олександр Андрієвський, холоднокровно реалізувавши пенальті.

Загалом на третьому зборі "біло-сині" планують провести п'ять товариських матчів. У перших двох спарингах кияни розбили лідера другого дивізіону Чемпіонату Сербії - "Інджію" (4:0), та розгромили одного з лідерів казахстанської Прем'єр-ліги - "Кайрат" (4:0).

Підопічні Луческу завершать підготовку до весняної частини сезону 22 лютого.

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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