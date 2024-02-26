Гол Циганкова допоміг "Жироні" з Довбиком розгромити "Райо Вальєкано" в Ла Лізі (відео)

Підопічні Мічела перервали свою триматчеву безвиграшну серію в чемпіонаті Іспанії.

"Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на своєму полі розбила "Райо Вальєкано" в заключному матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві" у Жироні завершився з рахунком 3:0 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. На старті другого тайму каталонці вийшли вперед – на 52-й хвилині Циганков отримав передачу від Мігеля Гутьєрреса та з меж штрафного в один дотик низом точно пробив у дальній кут.

Для Циганкова це шостий гол цього сезону Примери. Також в активі 26-річного українського півзахисника три асисти.

Невдовзі свій гол міг забити і Довбик. На 57-й хвилині атака "жиронців" завершилася прострілом Циганкова на Артема, але форвард збірної України з чудової позиції запустив м'яч над воротами.

Зазначимо, що догравали поєдинок гості в меншості – на 76-й хвилині іспанський захисник Пеп Чаваррія, який у другому таймі вийшов на заміну, примудрився за дві хвилини заробити дві жовті картки та вилучення.

У компенсований час підопічні Мічела зняли питання щодо переможця матчу. Дубль оформив Савіо, який забив після ефектних сольних проходів на 90+1-й і 90+6-й хвилинах.

До слова, Довбик і Циганков вийшли у стартовому складі "жиронців". Артем провів на полі 73 хвилини, а Віктор зіграв 89 хвилин.

Огляд матчу "Жирона" – "Райо Вальєкано"

Таким чином, "Жирона" перервала свою триматчеву безвиграшну серію в чемпіонаті Іспанії. Команда Довбика і Циганкова з 59 очками повернулася на друге місце в Ла Лізі, посунувши "Барселону" (57 балів) на третю позицію.

Лідирує в Примері з 65 пунктами мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна. "Райо Вальєкано" (25 очок) розташовується на 14-й сходинці.

У наступному турі "Жирона" 3 березня на виїзді зустрінеться з "Мальоркою". Днем раніше "Райо Вальєкано" прийме "Кадіс".

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