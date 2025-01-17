Гол Довбика допоміг "Ромі" обіграти команду Малиновського в матчі Серії А (відео)

Український нападник "вовків" забив уже сьомий м'яч у поточному розіграші чемпіонату Італії.

"Рома" на своєму полі здобула перемогу над "Дженоа" в стартовому матчі 21-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 3:1 .

Господарі відкрили рахунок на 25-й хвилині зустрічі – український форвард Артем Довбик вдало зіграв на добиванні після того, як голкіпер "грифонів" Нікола Леалі парирував удар Лоренцо Пеллегріні.

Для 27-річного українського нападника це вже сьомий м'яч у поточному розіграші чемпіонату Італії. Також у його активі два асисти.

Генуезці відновили паритет на 33-й хвилині – відзначився Патріціо Мазіні. Тож на перерву команди вирушили за рівного рахунку.

У другому таймі підопічні Клаудіо Раньєрі зуміли схилити шальки терезів на свою користь. На 60-й хвилині "вовків" вивів уперед Стефан Ель-Шаараві, а потім на 73-й хвилині автогол заніс до свого пасиву вищезгаданий воротар гостей Леалі.

Зазначимо, що Довбик провів на полі 85 хвилин, після чого його замінив Ельдор Шомуродов. Український півзахисник "грифонів" Руслан Малиновський не потрапив до заявки на гру через важку травму, яку отримав ще у вересні минулого року.

Огляд матчу "Рома" – "Дженоа"

Завдяки цій перемозі "Рома" (27 очок) піднялася на 9-те місце у таблиці Серії А. "Дженоа" розташовується на 11-й позиції, маючи у своєму активі 23 бали.

У наступному турі Серії А римляни 26 січня на виїзді зіграють з "Удінезе". Днем пізніше генуезький клуб прийме "Монцу".

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