Гол Довбика допоміг "Ромі" подовжити свою переможну серію в чемпіонаті Італії (відео)

"Рома" українського форварда Артема Довбика вдома перемогла "Кальярі" в матчі 29-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 1:0 .

Довбик вийшов на поле в стартовому складі й на 62-й хвилині відкрив рахунко у зустрічі. Після подачі з кутового 27-річний українець підібрав м'яч і з кількох метрів відправив його у ворота.

Відео гола Довбика

Це десятий гол Довбика у нинішньому розіграші чемпіонату Італії та 15-й цього сезону на клубному рівні. Крім 10 забитих м'ячів у Серії А, він двічі забивав у Лізі Європи та тричі – в Кубку Італії.

У поєдинку проти "Кальярі" нападник збірної України провів на полі 72 хвилини, після чого його замінив Ельдор Шомуродов.

Огляд матчу "Рома" – "Кальярі"

Таким чином, "Рома" подовжила свою безпрограшну серію в Серії А. Команда Клаудіо Раньєрі не програє уже тринадцять матчів поспіль у чемпіонаті Італії, причому шість останніх поєдинків виграла.

Після цієї перемоги римляни з 49 очками піднялися на 7-му сходинку в таблиці Серії А. Від зони єврокубів і "Лаціо", який посідає шосту позицію, "вовки" відстають на 2 бали.

"Кальярі" з 26 пунктами перебуває на 15-й позиції елітного дивізіону чемпіонату Італії.

У наступному турі Серії А команда Довбика 29 березня на виїзді зіграє проти "Лечче", а "Кальярі" днем пізніше прийме "Монцу".

Раніше повідомлялося, що "Рома" вилетіла з Ліги Європи, програвши "Атлетику" Більбао.

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