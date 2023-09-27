Гол Довбика допоміг "Жироні" здобути шосту поспіль перемогу та одноосібно очолити Ла Лігу (відео)

"Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика здолала "Вільярреал" у виїзному матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги – 1:2 .

Обидва наші співвітчизники втретє поспіль вийшли у стартовому складі "біло-червоних". Перший тайм поєдинку минув без голів, а на початку другої половини зустрічі "Жовта субмарина" повела в рахунку – на 49-й хвилині пенальті реалізував Дані Парехо.

Проте невдовзі гості відігралися. На 56-й хвилині Довбик на дальній стійці з меж воротарського майданчика ударом головою замкнув подачу з лівого флангу від бразильця Савіо.

А ще через п'ять хвилин "Жирона" повела в рахунку – іспанський захисник Ерік Гарсія забив гол, який у підсумку став переможним.

Зазначимо, що Довбик провів на полі 69 хвилин, після чого його замінив Крістіан Стуані.

А Циганков залишався на полі до 88-ї хвилини та міг відзначитися асистом – Віктор класно протягнув м'яч і передачею знайшов у карному майданчику суперників Стуані, але той забарився з м'ячем і не зумів пробити по воротах з дуже вигідної позиції.

Для "Жирони" це шоста поспіль перемога у Ла Лізі. Команда Циганкова і Довбика з 19 очками одноосібно очолила турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. Підопічні Мічела на один бал випереджають мадридський "Реал", а "Барселону" – на два.

"Вільярреал" (7 очок) перебуває на 14-й сходинці в турнірній таблиці Примери.

У наступному турі "Жирона" прийматиме мадридський "Реал", а "Жовта субмарина" на виїзді зіграє проти "Хетафе". Обидва матчі відбудуться 30 вересня.

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