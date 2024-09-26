Гол Довбика не допоміг "Ромі" обіграти "Атлетик" у матчі першого туру Ліги Європи (відео)

"Рома" українського форварда Артема Довбика вдома зіграла внічию з "Атлетиком" Більбао в матчі першого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 1:1 .

Господарі поля вийшли вперед на 32-й хвилині – Довбик ударом головою з відскоком від газону замкнув подачу Анхеліно з лівого флангу.

Відео гола Довбика в матчі проти "Атлетика"

Довбик забив у третьому поспіль матчі за римський клуб. До цього він відзначався голами в поєдинках чемпіонату Італії проти "Дженоа" та "Удінезе".

Однак втримати перемогу підопічні Івана Юрича не зуміли. У другому таймі баски відігралися – на 85-й хвилині "Атлетик" від поразки врятував гол Айтора Паредеса.

Зазначимо, що Довбик вийшов у стартовому складі "Роми" та провів на полі 81 хвилині, після чого його замінив Ельдор Шомуродов.

Огляд матчу "Рома" – "Атлетик"

Буде додано незабаром.

В основному раунді оновленого формату Ліги Європи беруть участь 36 клубів. Кожна команда проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

У другому турі Ліги Європи команда Довбика 3 жовтня на виїзді зіграє проти шведського "Ельфсборга". Того ж дня "Атлетик" прийме нідерландський "АЗ Алкмар".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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