Гол Довбика не врятував: "Зоря" обіграла "Дніпро-1" і відірвалась від "Динамо" в таблиці УПЛ

Луганці поставили дніпряням підніжку в боротьбі за чемпіонство.

"Зоря" перемогла "Дніпро-1" у матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні імені Лобановського в Києві закінчився з рахунком 2:1 .

Луганський клуб міг виходити вперед вже на 8-й хвилині, але гол Едуардо Герреро після перегляду відеоповтору було скасовано через офсайд.

Однак після перерви команда Патріка ван Леувена зуміла забити двічі. На 55-й хвилині рахунок у матчі відкрив Назарій Русин, а вже за три хвилини Герреро подвоїв його.

Підопічні Олександра Кучера відповіли лише одним голом у компенсований час. На 90+3-й хвилині Артем Довбик відзначився після передачі Олександра Піхальонка, однак це вже не врятувало дніпровський колектив від поразки.

"Зоря" (43 очки) залишилася на третьому місці в УПЛ і відірвалася від "Динамо", яке йде четвертим, на відстань трьох балів. "Дніпро-1" (45 пунктів) посідає другу сходинку і тепер поступається лідеру чемпіонату – "Шахтарю" – 4 очками.

У наступному турі луганці 21 квітня зустрінуться з "Колосом", а дніпряни 24 квітня гратимуть з "Рухом".

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