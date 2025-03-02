Гол Довбика приніс "Ромі" перемогу в непростому матчі чемпіонату Італії (відео)

Українець повернувся на поле після травми і забив вирішальний м'яч у ворота "Комо".

"Рома" українського форварда Артема Довбика здобула вольову перемогу над "Комо" в матчі 27-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Зустріч на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершилася з рахунком 2:1 .

Перший тайм залишився за гостями – на 44-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Люка Да Кунья.

Одразу після перерви на полі з'явився Довбик, який розпочав матч на лавці для запасних. Українець, для якого це був перший поєдинок після травми, замінив Ельдора Шомуродова.

На 61-й хвилині "вовки" скоротили відставання зусиллями Алексіса Салемакерса. Через дві хвилини "Комо" залишився в меншості – другу жовту картку та вилучення заробив Марк-Олівер Кемпф.

А на 76-й хвилині Довбик замкнув навіс з правого флангу, чим приніс своїй команді перемогу.

Цього сезону 27-річний українець провів 23 матчі у Серії А, відзначившись 9 голами та 2 асистами.

Огляд матчу "Рома" – "Комо"

Після цієї перемоги "Рома" (43 очки) піднялася на восьме місце у таблиці Серії А, наблизившись до зони єврокубків. Від "Болоньї", яка йде шостою, "вовки" тепер відстають на 4 бали. Варто зазначити, що команда Клаудіо Раньєрі не програла жодного з одинадцяти останніх матчів у чемпіонаті Італії.

"Комо" перебуває на 13-й сходинці турнірної таблиці Серії А, маючи у своєму активі 28 очок.

У наступному турі "Рома" 9 березня на виїзді зіграє з "Емполі" українського півзахисника Віктора Коваленка, а "Комо" днем раніше прийме "Венецію".

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