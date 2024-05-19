Гол Довбика та асист Циганкова допомогли "Жироні" обіграти "Валенсію" з Яремчуком у Ла Лізі (відео)

"Жирона" Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді перемогла "Валенсію" Романа Яремчука в "українському дербі" в рамках 37-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Месталья" завершився з рахунком 1:3 .

Підопічні Мічела вийшли вперед на 32-й хвилині – Савіо забив після прострілу Циганкова до штрафного майданчика. Для Віктора це шостий асист цього сезону чемпіонату Іспанії, також у його активі шість голів.

На старті другого тайму "біло-червоні" зміцнили свою перевагу. На 58-й хвилині Довбик з близької відстані переправив м'яч у ворота, скориставшись передачею Івана Мартіна. Для Артема це 21-й гол у поточному розіграші Примери, також він віддав сім асистів.

На 67-й хвилині рахунок у матчі став розгромним – м'яч у власні ворота зрізав захисник "кажанів" Ярек Гасьоровскі.

До фінального свистка господарі поля зуміли забити гол престижу – на 84-й хвилині пенальті реалізував Пепелу.

Зазначимо, що Довбик і Циганков вийшли у стартовому складі каталонського клубу – Артема замінили на 79-й хвилині, а Віктора десятьма хвилинами раніше. Яремчук розпочав поєдинок на лавці запасних "Валенсії", але вийшов на поле на 61-й хвилині.

Огляд матчу "Валенсія" – "Жирона"

Буде додано незабаром.

"Жирона" (78 очок) уже точно фінішує на третьому місці в Ла Лізі – це перші в клубній історії медалі чемпіонату Іспанії. "Валенсія" (48 балів) перебуває на дев'ятій позиції.

У заключному турі Примери "жиронці" 25 травня приймуть "Гранаду", а "кажани" того ж дня на виїзді зіграють проти "Сельти".

Читайте також:

УПЛ: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Манчестер Сіті" розібрався з "Вест Гемом" та виграв в "Арсенала" боротьбу за титул АПЛ (відео)

Серія А: розклад і результати матчів 37-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця