Гол Довбика врятував "Рому" від поразки в матчі чемпіонату Італії проти "Болоньї" (відео)

Український нападник реалізував пенальті у самій кінцівці зустрічі.

"Рома" українського форварда Артема Довбика на виїзді зіграла внічию з "Болоньєю" в матчі 20-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок закінчився з рахунком 2:2 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другої половини протистояння "вовки" відкрили рахунок – на 58-й хвилині відзначився Алексіс Салемакерс.

Однак господарі зуміли оформити камбек. На 61-й хвилині рахунок зрівняв Тейс Даллінга, а ще через чотири хвилини з пенальті забив Льюїс Фергюсон.

І все ж, римлянам вдалося врятуватися від поразки. На 90+8-й хвилині пенальті реалізував Довбик, який відіграв повний матч. Загалом цього сезону в активі Артема вже 6 голів і 2 асисти у Серії А.

Огляд матчу "Болонья" – "Рома"

Після цього матчу "Рома" з 24 очками посідає десяте місце у чемпіонаті Італії. "Болонья" (29 балів) розташовується на сьомій позиції.

У наступному турі Серії А підопічні Клаудіо Раньєрі 17 січня приймуть "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, а команда Вінченцо Італьяно 15 січня у гостях позмагається з "Інтером".

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