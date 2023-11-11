Гол Довбика з передачі Циганкова допоміг "Жироні" закріпитися на вершині Ла Ліги (відео)

"Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді обіграла "Райо Вальєкано" в матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на арені "Естадіо де Вальєкас" завершився з рахунком 1:2 .

Підопічні Мічела пропустили на самому старті зустрічі – на п'ятій хвилині Альваро Гарсія відзначився після передачі Ісі Паласона.

Однак гості змогли оформити камбек. На 42-й хвилині Довбик чудово розібрався у чужому штрафному майдачнику та пробив у правий кут після передачі Циганкова.

А у другому таймі "біло-червоні" забили переможний м'яч. На 65-й хвилині Довбик знову завдав удару з передачі Циганкова, але голкіпер господарів Столе Дімітрієвскі парирував, а бразилець Савіо добив у порожні ворота.

Невдовзі обом українцям надали відпочинок – Артема та Віктора замінили на 78-й хвилині. Відтоді рахунок гри вже не змінювався.

Зазначимо, що на рахунку Довбика вже 7 голів та 4 асисти у поточному розіграші Примери. В активі Циганкова два голи та дві результативні передачі.

Таким чином, "Жирона" здобула п'яту поспіль перемогу в Ла Лізі та продовжує очолювати турнірну таблицю, маючи у своєму активі 34 очки. Команда Мічела на 5 балів випереджає мадридський "Реал" і на 7 пунктів "Барселону" – "вершкові" і "синьо-гранатові" свої поєдинки 13-го туру проведуть пізніше. "Райо Вальєкано" з 18 очками йде на 9-му місці.

У наступному турі іспанського чемпіонату клуб Довбика і Циганкова 27 листопада прийме "Атлетик" Більбао, а "Райо Вальєкано" двома днями раніше вдома зіграє проти "Барселони".

Огляд матчу "Райо Вальєкано" – "Жирона"

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