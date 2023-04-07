Гол ексгравця чемпіонату Іспанії допоміг "Ворсклі" здобути першу перемогу 2023 року (відео)

"Ворскла" обіграла "Інгулець" у стартовому матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Полтаві завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі полтавці забили на початку другого тайму. Після розіграшу штрафного удару колишній захисник іспанських "Луго", "Леганеса" та хіхонського "Спортинга" Василь Кравець головою замкнув скидку Олександра Скляра від лицьової лінії поля.

Для підопічних Віктора Скрипника ця перемога стала першою 2023 року. До цього "зелено-білі" востаннє вигравали у "Колоса" ще в листопаді минулого року.

"Інгулець" зазнав другої поразки у 5 матчах після зимової паузи. Команда Сергія Ковальця також здобула три перемоги, зокрема сенсаційно обіграла в Києві "Динамо" у першому поєдинку після поновлення сезону.

Після цього матчу "Ворскла" (23 очки) піднялася на восьме місце в турнірній таблиці УПЛ. "Інгулець" (22 бали) опустився на дев'яту позицію.

У наступному турі полтавська команда 16 квітня на виїзді зіграє з "Чорноморцем", а петровці днем раніше прийматимуть "Колос".

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