Гол гравця клубу УПЛ допоміг Молдові здійснити мегакамбек проти Польщі у відборі на Євро-2024 (відео)

Поляки сенсаційно поступилися збірній Молдови, хоча вели з різницею у два м'ячі.

Збірна Молдова неочікувано обіграла команду Польщі в домашньому матчі 4-го туру відбору на Євро-2024 – 3:2 .

У першому таймі "Кадра" впевнено створила собі гандикап у два голи. На 12-й хвилині після передачі Роберта Левандовського відзначився Аркадіуш Мілік.

А на 34-й хвилині польські нападники помінялися ролями – Мілік асистував, а Левандовський вразив ворота господарів поля.

Однак після перерви збірна Молдови зуміла здійснити божевільний камбек. Дубль оформив Йон Ніколаєску, забивши на 48-й і 79-й хвилинах.

Вирішальний гол на 85-й хвилині забив представник української Прем'єр-ліги (УПЛ) – захисник "Олександрії" Владислав Бабогло.

Огляд матчу

Додамо, що в іншому матчі 4-го туру цієї групи Албанія в гостях обіграла Фарери (1:3).

Таким чином, лідером квінтету E залишилася Чехія (7 очок), яка пропускала четвертий тур. Далі розташувалися Албанія (6), Молдова (5), Польща (3), Фарери (1).

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У наступному турі відбору на Євро-2024 7 вересня збірна Польщі прийматиме Фарери, а Чехія вдома зіграє з Албанією.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господар турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.

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