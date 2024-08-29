Гол і асист Циганкова допомогли "Жироні" здобути розгромну перемогу в матчі Примери (відео)

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на своєму полі розбила "Осасуну" в матчі 3-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок завершився з рахунком 4:0 .

Циганков у цій зустрічі забив гол і віддав результативну передачу. На 34-й хвилині українець виконав чудову подачу на дальню стійку, яку замкнув Браян Хіль.

Відео асиста Циганкова

На старті другого тайму Віктор додав до свого асисту ще й забитий м'яч. Після прострілу з лівого флангу на 53-й хвилині він скористався відскоком від суперника та з меж штрафного точно пробив у правий нижній кут. Це перші результативні дії Циганкова цього сезону.

Відео гола Циганкова

На 56-й хвилині підопічні Мічела зробили рахунок розгромним – відзначився Абель Руїс. Наприкінці гри Крістіан Стуані відправив четвертий м'яч у ворота гостей.

Зазначимо, що Циганков вийшов у стартовому складі каталонського клубу та був замінений на 81-й хвилині.

Огляд матчу "Жирона" – "Осасуна"

"Жирона" здобула першу перемогу в поточному розіграші Примери та з 4 очками піднялася на сьому позицію. "Осасуна" з 4 балами посідає 12-те місце.

У наступному турі іспанського чемпіонату "Жирона" 1 вересня на виїзді зустрінеться із "Севільєю", а "Осасуна" того ж дня прийме "Сельту".

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