Гол і асист Довбика допомогли "Ромі" розгромом здобути першу перемогу в сезоні Серії А (відео)

Римляни впевнено набрали три очки в першому поєдинку під керівництвом Івана Юрича.

"Рома" українського форварда Артема Довбика на своєму полі розбила "Удінезе" в матчі 5-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 3:0 .

Господарі вийшли вперед на 19-й хвилині зустрічі – Довбик отримав пас від Стефана Ель-Шаараві, увійшов до штрафного майданчика і пробив точно в дальній нижній кут.

На початку другого тайму "вовки" подвоїли свою перевагу – Пауло Дібала реалізував пенальті.

Розгромним рахунок став на 70-й хвилині – Томмазо Бальданці, який за хвилину до цього вийшов на заміну, обігрався з Довбиком і проштовхнув м'яч повз голкіпера суперника.

Артем провів на полі повний матч, відзначившись голом та асистом. Таким чином, на рахунку 27-річного українця вже два забиті м'ячі та одна результативна передача у п'яти поєдинках за римлян у поточному розіграші Серії А.

Зазначимо, що матч проти "Удінезе" став дебютним на посаді головного тренера римського клубу для Івана Юрича, який замінив Даніеле Де Россі.

Огляд матчу "Рома" – "Удінезе"

Буде додано незабаром.

Здобувши першу перемогу в сезоні Серії А, римляни з 6 очками піднялися на дев'яте місце в турнірній таблиці. "Удінезе" з 10 балами розташовується на третій позиції.

У наступному турі чемпіонату Італії команда Довбика 29 вересня прийме "Венецію". Днем раніше "Удінезе" вдома позмагається з "Інтером".

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