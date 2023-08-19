Гол і асист Кейна допомогли "Баварії" здобути нищівну перемогу в матчі-відкритті Бундесліги (відео)

Мюнхенська "Баварія" на виїзді розгромила бременський "Вердер" у стартовому матчі 1-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24. Гра завершилася з рахунком 0:4 .

Чинний чемпіон Німеччини вийшов вперед уже на 4-й хвилині поєдинку. Зірковий новачок мюнхенців Гаррі Кейн віддав передачу у вільну зону на Лероя Сане, а той на швидкості втік і реалізував вихід один на один з воротарем.

На 8-й хвилині господарі мали шанс відігратися, але гол Нікласа Фуллькруга було скасовано через офсайд.

"Баварія" зміцнила перевагу в рахунку вже у другому таймі. Кейн скористався пасом Альфонсо Девіса і додав до асисту ще й забитий м'яч у своєму дебютному поєдинку в Бундеслізі.

На цьому підопічні Томаса Тухеля не зупинилися і ще двічі вразили ворота бременців. На 90-й хвилині чудову комбінацію "Баварії" після передачі Томаса Мюллера завершив Сане, який оформив дубль.

А крапку в цьому матчі потужним ударом у ближній кут з меж карного майданчика поставив Матіс Тель. Другу результативну передачу за гру зробив Девіс.

Огляд матчу

У другому турі чемпіонату Німеччини "Баварія" 27 серпня прийматиме "Аугсбург", а "Вердер" днем раніше вирушить у гості до "Фрайбурга".

Нагадаємо, новий сезон "Баварія" розпочала 12 серпня матчем за Суперкубок Німеччини, в якому зазнала розгромного фіаско (0:3) від "РБ Лейпцига".

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